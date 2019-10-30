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Белорусский лён: какому месяцу дал название и почему выйти на улицу без фартука считалось неприличным

31.10.2019 17:11 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Беларусь у нас синеокая не только благодаря озёрам, но и цветам. Синие же цветы изображены и на гербе нашей страны, но уже другие – льна. Он удостоен такой чести, так как белорусы издавна его выращивали, делали из него красивые и прочные ткани. Лен часто называют «хлопком севера» – настолько он значим, рассказали в одной из серий проекта «Я шагаю по стране»

Белорусский лён: какому месяцу дал название и почему выйти на улицу без фартука считалось неприличным

С особым почтением ко льну относятся в деревне Бездеж — уже более 600 лет из него здесь делают белоснежные фартуки, ставшие настоящим брендом этой местности.

В Бездеже всегда был настоящий культ этого предмета одежды. Каждая хозяйка должна была иметь минимум 10 фартуков – разные для всех религиозных праздников, ну, и для домашней работы парочку. А выйти на улицу без фартука считалось неприличным. Дело в том, что юбки завязывали и оставалась вот такая прорезь.

Белорусский лён: какому месяцу дал название и почему выйти на улицу без фартука считалось неприличным

Если она не прикрыта фартуком — женщина считалась полуодетой. 

Невероятная белизна, тончайшая ткань, уникальная вышивка... В чём секрет? Не раскрывают столетиями. Как и рецепт уникальной приправы из толчёных семян льна – макухи, как её называют – потому что в неё макают еду.  

Нина Янущик, сотрудник музея народного творчества «Бездежский фартушок»:
Макали картошку, сало и она считалась такой сытнй – от неё не хотелось долго есть.

Впрочем, на работе с самим льном иногда и перекусить было некогда.

Снопы обивали, после – стебли трепали, вычёсывали. Оставалась ненужная костра. Именно она дала название белорусскому месяцу «кастрычник».

Белорусский лён: какому месяцу дал название и почему выйти на улицу без фартука считалось неприличным

Татьяна Шпак, сотрудник музея народного творчества «Бездежский фартушок»:
В этом месяце, в «кастрычнике» всегда лён тёрли и эту костру собирал в горы возле сарая и сжигали, чтобы она не разлеталась далеко, чтобы не было мусора.

Лён уже давно не вручную обрабатывают. В Советском Союзе эта отрасль гремела, но после его развала «северный хлопок» забросили. Только в 1998 году для знаковой культуры начался благоприятный виток – тогда приняли республиканскую программу «Лён», начали модернизировать предприятия.

Белорусский лён: какому месяцу дал название и почему выйти на улицу без фартука считалось неприличным

Вот здесь после переоснащения и на новый рынок вышли – китайский. И новое производство освоили – брикетов из костры для отопления. Теплоотдача у них на 30 процентов выше, чем у торфобрикетов.

Белорусский лён: какому месяцу дал название и почему выйти на улицу без фартука считалось неприличным

Теперь и костру не выбрасывают, а используют. И новые сорта льна выведены, и урожайность его увеличена, а волокна мы производим столько, что вышли по объёмам на четвертое место в мире. Из ткани делаем всё — от столового белья до одежды. Это в советское время из нашего льна изготавливали, в основном, верёвки да мешковину.

Белорусский лён: какому месяцу дал название и почему выйти на улицу без фартука считалось неприличным

Люди в материале: Нина Янущик, Татьяна Шпак
 
 
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Беларусь у нас синеокая не только благодаря озёрам, но и цветам. Синие же цветы изображены и на гербе нашей страны, но уже другие – льна. Он удостоен такой чести, так...
 
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