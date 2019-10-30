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Белорусский лён: какому месяцу дал название и почему выйти на улицу без фартука считалось неприличным
Источник материала: СТВ
Беларусь у нас синеокая не только благодаря озёрам, но и цветам. Синие же цветы изображены и на гербе нашей страны, но уже другие – льна. Он удостоен такой чести, так как белорусы издавна его выращивали, делали из него красивые и прочные ткани. Лен часто называют «хлопком севера» – настолько он значим, рассказали в одной из серий проекта
В Бездеже всегда был настоящий культ этого предмета одежды. Каждая хозяйка должна была иметь минимум 10 фартуков – разные для всех религиозных праздников, ну, и для домашней работы парочку. А выйти на улицу без фартука считалось неприличным. Дело в том, что юбки завязывали и оставалась вот такая прорезь.
Невероятная белизна, тончайшая ткань, уникальная вышивка... В чём секрет? Не раскрывают столетиями. Как и рецепт уникальной приправы из толчёных семян льна – макухи, как её называют – потому что в неё макают еду.
Нина Янущик, сотрудник музея народного творчества «Бездежский фартушок»:
Впрочем, на работе с самим льном иногда и перекусить было некогда.
Татьяна Шпак, сотрудник музея народного творчества «Бездежский фартушок»:
Лён уже давно не вручную обрабатывают. В Советском Союзе эта отрасль гремела, но после его развала «северный хлопок» забросили. Только в 1998 году для знаковой культуры начался благоприятный виток – тогда приняли республиканскую программу «Лён», начали модернизировать предприятия.
Теперь и костру не выбрасывают, а используют. И новые сорта льна выведены, и урожайность его увеличена, а волокна мы производим столько, что вышли по объёмам на четвертое место в мире. Из ткани делаем всё — от столового белья до одежды. Это в советское время из нашего льна изготавливали, в основном, верёвки да мешковину.
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Белорусский лён: какому месяцу дал название и почему выйти на улицу без фартука считалось неприличным
Беларусь у нас синеокая не только благодаря озёрам, но и цветам. Синие же цветы изображены и на гербе нашей страны, но уже другие – льна. Он удостоен такой чести, так...
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