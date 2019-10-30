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Две фуры столкнулись в Пинском районе

31.10.2019 16:47 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Один человек погиб, двое госпитализированы на трассе М10, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Две фуры столкнулись в Пинском районе

По предварительной информации, мужчина, управляя автомобилем «МАЗ», двигаясь в направлении Пинска, выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с большегрузом той же марки.

Две фуры столкнулись в Пинском районе

В результате аварии водитель, выехавшего навстречу авто, погиб на месте, его пассажир и водитель второго «МАЗа» госпитализированы.

Две фуры столкнулись в Пинском районе

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

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Новости Беларуси. Один человек погиб, двое госпитализированы на трассе М10, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По предварительной информации, мужчина,...
 
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