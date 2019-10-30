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Три белоруса погибли в аварии под Смоленском. Названа предварительная причина ДТП

31.10.2019 16:43 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Российские следователи устанавливают причины крупного ДТП, в результате которого погибли трое наших соотечественников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Три белоруса погибли в аварии под Смоленском. Названа предварительная причина ДТП

Авария под Смоленском произошла утром 31 октября. Микроавтобус с белорусами на огромной скорости столкнулся с фурой.

Три белоруса погибли в аварии под Смоленском. Названа предварительная причина ДТП

Наталья Гуреева, начальник пресс-службы управления МВД России по Смоленской области:
Около 7 часов 10 минут на 442 километре автодороги М1 в районе деревни Бодуны Краснинского района Смоленской области произошло столкновение микроавтобуса Volkswagen и большегрузного автомобиля DAF.

Три белоруса погибли в аварии под Смоленском. Названа предварительная причина ДТП

В результате столкновения водитель микроавтобуса и двое его пассажиров от полученных телесных повреждений погибли на месте. Еще один пассажир микроавтобуса, мужчина, получил телесные повреждения.

Предварительная причина дорожно-транспортного происшествия – несоблюдение дистанции водителем микроавтобуса до впереди движущейся машины.

Три белоруса погибли в аварии под Смоленском. Названа предварительная причина ДТП

Сотрудники белорусского посольства в России продолжают следить за развитием событий и готовы оказать необходимую помощь родственникам погибших.

Люди в материале: Наталья Гуреева
 
 
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Новости Беларуси. Российские следователи устанавливают причины крупного ДТП, в результате которого погибли трое наших соотечественников, сообщили в программе...
 
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