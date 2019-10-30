«Ты у меня красавица». Сергей Лазарев показал архивное фото с мамой

Источник материала: СТВ

Новости России. Сергей Лазарев порадовал поклонников архивным снимком с мамой.

Исполнитель опубликовал в своем Instagram-аккаунте коллаж из черно-белого кадра и цветного. Так Лазарев показал, как он и его мама изменились с течением времени.

Певец под фото написал нежные слова поздравления.

Сергей Лазарев:

Ты пример сильной и целеустремленной женщины — ты всегда выходишь с достоинством из всех жизненных сложностей. Ты у меня красавица, умница и я тебя очень люблю!



Фото: instagram.com/lazarevsergey

Артист поблагодарил маму за воспитание и поддержку.

Поклонники певца усыпали Тину Лазареву поздравлениями и отметили, что с возрастом она совсем не изменилась. Добрые слова также оставили Игорь Крутой и Лера Кудрявцева.