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«Ты у меня красавица». Сергей Лазарев показал архивное фото с мамой
Источник материала: СТВ
Новости России. Сергей Лазарев порадовал поклонников архивным снимком с мамой.
Исполнитель
Певец под фото написал нежные слова поздравления.
Сергей Лазарев:
Артист поблагодарил маму за воспитание и поддержку.
Поклонники певца усыпали Тину Лазареву поздравлениями и отметили, что с возрастом она совсем не изменилась. Добрые слова также оставили Игорь Крутой и Лера Кудрявцева.
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Новости России. Сергей Лазарев порадовал поклонников архивным снимком с мамой. Исполнитель опубликовал в своем Instagram-аккаунте коллаж из черно-белого кадра и...
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