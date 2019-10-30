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Минская крафтовая пекарня Brø Bakery открылась в Гомеле. И выпекла первый хлеб!

31.10.2019 17:36 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Крафтовая пекарня Brø Bakery, уже как два года известная минчанам вкусным настоящим хлебом, запустилась и в Гомеле. Об этом сообщил ее совладелец Илья Прохоров в Facebook.

«Brø Bakery уже в Гомеле! Сегодня в пекарне в Гомеле выпечен первый хлеб. Наконец-то в крупнейшем областном городе Беларуси появился настоящий крафтовый хлеб, изготовленный только из натуральных ингредиентов, на закваске, сформованный исключительно вручную, даже без расстоечных корзин, и по адекватным ценам! Новая пекарня работает по адресу Могилtвская, 5. Добро пожаловать! Но заранее лучше звонить по телефону +37529 6770904, потому что такие красавцы долго не залеживаются!» — рассказал Илья. 

А как найти эту пекарню в Минске?

В Минске Brø Bakery работает по адресу улица Марьевская, 5А, недалеко от площади Победы. Приходите: здесь готовят хлеб по классической европейской технологии, угощают багетами, дают итальянскую фокаччу и круассаны, которые из пекарни разлетаются по минским ресторанам.

Фото обложки: Стас Кадоркин, 2017 год.

Читайте по теме: Крафтовый хлеб вместо замороженных «картона» и «ваты». В Минске открывается true пекарня

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Крафтовая пекарня Brø Bakery, уже как два года известная минчанам вкусным настоящим хлебом, запустилась и в Гомеле. Об этом сообщил ее совладелец Илья Прохоров в Facebook. ...
 
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