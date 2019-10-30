Беларуси запретили убрать пошлины на электрокары. Но она пыталась!

Источник материала: KYKY

Беларусы требовали отменить таможенные пошлины на ввоз электромобилей из-за границы в нашу страну. Электронное обращение, которое опубликовали на сайте «Удобный город», собрало больше тысячи подписей. Наконец, чиновники прислали ответ.

Чего конкретно хотели люди?

Вот как выглядел текст петиции:

«Принятие такого решения [отмены таможенных пошлин] будет способствовать, по нашему мнению, обновлению автопарка страны, улучшению экологической обстановки и развитию использования экологичного транспорта в стране в целом. При рассмотрении вопроса просим учитывать перспективный ввод в эксплуатацию Островецкой АЭС, энергию которой можно также использовать для развития в стране соответствующей инфраструктуры для использования электромобилей.

Более того, просим принять во внимание, что в недавнем интервью при посещении школы 2 сентября текущего года, Лукашенко лично озвучил, что поддерживает идею развития экологичного транспорта и электромобилей в частности».

Что им сказали?

Ответ пришел из Государственного таможенного комитета, его подписал зампреда Сергей Полудень. Авторам петиции объяснили, что страна не может менять суммы на таможенные пошлины, единые для стран Евразийского экономического союза. У Беларуси нет таких полномочий. При этом в конце 2017 года наша страна уже предлагала убрать пошлины на электромобили, но эти идею отвергли.

Как указано в ответе, сейчас Беларусь готовит новые предложения по обнулению пошлин в отношении электрокаров. Их рассматривают заинтересованные госорганы с учетом интересов беларуских производителей и потребителей электромобилей.