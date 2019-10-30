Собчак вывела из себя пропагандистку Путина вопросами об отравителях Скрипалей и фейкньюс

clutch.ua . Популярная телеведущая Ксения Собчак с начала своей карьеры регулярно провоцирует своих оппонентов на эмоциональные реакции. С российского телевидения, которое оказалось не готовым к оппозиционным взглядам Ксении, она ушла в вольный мир YouTube, пишет





Уже несколько месяцев Собчак раз в неделю выходит в эфир с авторской программой "Осторожно, Собчак". За это время, едва ли был хотя бы один эпизод шоу, который прошел незамечено.









Вот и вчера, 30 октября, на ее канале вышло новое видео. Гостьей эпизода стала скандально известная журналистка Маргарита Симоньян. Собчак воспользовалась возможностью задать Симоньян провокационные вопросы.





На это беременная гостья реагировала весьма эмоционально. Она дважды пыталась покинуть студию, заявляя что этого вопроса не было в списке утвержденных ею ранее, и в конце концов это сделала.





"Несмотря на незавершенность работы, Собчак ее опубликовала, а также снабдила комментариями других журналистов, которые оценили корректность поведения Симоньян", - написано под видео, которое всего за сутки набрало более полумиллиона просмотров.









Напомним, Симоньян - главный редактор телеканала RT, а также международного информационного агентства «Россия сегодня» и инфорагентства «Sputnik».