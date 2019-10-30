"Сатана заставил": пьяный псих пробрался в детсад и зарезал ребенка









Politeka.net со ссылкой на популярные телеграм-каналы, в городе Нарьян-Мар Ненецкого автономного округа сегодня был жестоко убит 6-летний Кирилл Савенков. Как передаетсо ссылкой на популярные телеграм-каналы, в городе Нарьян-Мар Ненецкого автономного округа сегодня был жестоко убит 6-летний





В настоящее время установлено, что во время тихого часа, когда все дети спали, на территорию детсада «Сказка» прошел мужчина с ножом. Охранники его не остановили, так как посчитали, что он является отцом одного из детей.





Изверг накинулся на мальчика, спавшего в угловой части комнаты, и зарезал его ударом в шею с криками, что ему приказал убить Сатана.





Подозреваемого в убийстве задержали. Им оказался 36-летний Денис Поздеев, который признался, что пойти на страшное преступление его заставили голоса. Также установлено, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.





Правоохранители возбудили уголовные дела по статьям «Убийство малолетнего», «Халатность» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».