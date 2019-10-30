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"Сатана заставил": пьяный псих пробрался в детсад и зарезал ребенка
Источник материала: Партизан
Кровавая трагедия в детском саду произошла 31 октября в российской глубинке.
Как передает
В настоящее время установлено, что во время тихого часа, когда все дети спали, на территорию детсада «Сказка» прошел мужчина с ножом. Охранники его не остановили, так как посчитали, что он является отцом одного из детей.
Изверг накинулся на мальчика, спавшего в угловой части комнаты, и зарезал его ударом в шею с криками, что ему приказал убить Сатана.
Подозреваемого в убийстве задержали. Им оказался 36-летний Денис Поздеев, который признался, что пойти на страшное преступление его заставили голоса. Также установлено, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
Правоохранители возбудили уголовные дела по статьям «Убийство малолетнего», «Халатность» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».
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Кровавая трагедия в детском саду произошла 31 октября в российской глубинке.
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