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И на кой такой "союз"? Беларусь хотела отменить пошлины на электромобили - не разрешили

31.10.2019 16:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Беларусь пыталась отменить пошлины на электромобили, но другие государства-члены Евразийского экономического союза не позволили этого сделать.



На петицию, размещённую на портале «Удобный город», пришел ответ из Государственного таможенного комитета Беларуси.

В петиции говорилось:

Просим рассмотреть вопрос отмены таможенных пошлин на ввоз электромобилей из-за границы в Республику Беларусь для физических лиц.

Принятие такого решения будет способствовать, по нашему мнению, обновлению автопарка страны, улучшению экологической обстановки и развитию использования экологичного транспорта в стране в целом. 

При рассмотрении вопроса просим учитывать перспективный ввод в эксплуатацию Островецкой АЭС, энергию которой можно также использовать для развития в стране соответствующей инфраструктуры для использования электромобилей.

Ответ из Государственного таможенного комитета пришел за подписью заместителя председателя Сергея Полудня, который сообщил, что Беларусь предлагала другим странам Евразийского экономического союза обнулить пошлины на электромобили еще в конце 2017 года, но ее никто не поддержал.

Тем не менее, Беларусь продолжит продвигать идею о нулевых ввозных ставках: 

«В настоящее время вопрос о целесообразности подготовки новых инициативных предложений по установлению ставки ввозной таможенной пошлины в размере ноль (0) процентов в отношении электромобильного транспорта рассматривается заинтересованными государственными органами с учётом интересов отечественных производителей и потребителей электромобилей».

Пока ставка таможенной пошлины составляет 15% от стоимости электромобиля.
 
 
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Беларусь пыталась отменить пошлины на электромобили, но другие государства-члены Евразийского экономического союза не позволили этого сделать.
 
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