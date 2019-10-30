Генпрокуратура категорически против моратория на смертную казнь









В сентябре Елена Анисим направляла данный законопроект и его обоснование для ознакомления в Верховный суд, Генеральную прокуратуру, Комитет государственной безопасности, Совет безопасности, Белорусскую республиканскую коллегию адвокатов и общественное объединение «Белорусский совет юристов».





На прошлой неделе она получила ответы из пяти госорганов и общественных структур, которые отнеслись к предложению «преимущественно нейтрально», и собиралась внести законопроект в Палату представителей до 1 ноября.





«Но на днях пришел последний ответ — из Генеральной прокуратуры, — сказала Анисим. — Там выступили категорически против этого законопроекта. Поэтому мне нужно будет подумать, как все это обыграть, как подавать законопроект. Думаю, что буду подавать его после больших выходных».





Таким образом, сейчас депутат планирует внести проект закона о моратории на смертную казнь в парламент после 10 ноября.





Напомним, законопроект «О приостановлении исполнения наказания в виде смертной казни» содержит две статьи.





В одной говорится о приостановлении действия ст. 175 Уголовно-исполнительного кодекса об исполнении смертных приговоров до тех пор, пока эта мера наказания не будет полностью упразднена.





Другая статья предусматривает направление лиц, в отношении которых вынесен смертный приговор, в исправительные колонии, где их должны содержать в тех же условиях, что и приговоренных к пожизненному заключению.









Беларусь — единственное в Европе и одно из немногих в мире государство, где продолжают применять смертную казнь. За последние 20 лет в стране было расстреляно более 400 приговоренных к высшей мере наказания. По данным правозащитников, в этом году в стране уже казнили двух человек.