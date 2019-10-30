В Беларуси хотят сделать свои лоукосты: с Белавиа и господдержкой

Источник материала: Myfin



Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

По словам Артема Сикорского, вопрос наличия или прихода в Беларусь лоукост-компаний сейчас активно поднимается правительством. «Мы на это смотрим достаточно широко. В том числе способны предложить появление лоукост-маршрутов за счет авиакомпании «Белавиа», – сказал он. – Вы знаете, там уже есть лоукост-маршруты, эта маршрутная сеть может быть расширена. Но чтобы эта модель в Беларуси начала реализовываться и работать, необходимо принятие решений на уровне правительства».