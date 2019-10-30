В Гомеле пьяный бесправник на Renault устроил аварию и сбежал

Источник материала: Tut.by

В Гомеле пьяный бесправник на Renault не пропустил другое авто и сбежал с места ДТП. Что было дальше, рассказали в ГАИ.





ДТП произошло 31 октября примерно в 14.30. Водитель Renault Kangoo ехал по улице Горького в направлении улицы Б. Хмельницкого, при выезде со второстепенной дороги на главную не пропустил Renault Fluence. В результате столкновения его автомобиль перевернулся, водитель с места происшествия скрылся.





Вскоре виновник ДТП был задержан. Им оказался 36-летний мужчина, который в марте уже был лишен права управления за езду в нетрезвом виде. На этот раз он снова был пьян, сообщили в ГАИ.