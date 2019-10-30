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Сколько в Беларуси зарабатывают депутаты и какая у них недвижимость

31.10.2019 18:03 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси 17 ноября пройдут выборы в парламент. На депутатское кресло претендует 531 человек. Избиркомы в ближайшие дни установят плакаты с данными претендентов в депутаты. Избиратели смогут посмотреть в том числе информацию об их доходах и имуществе. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие заработки задекларировали нынешние депутаты, которые решили повторно выдвигаться в парламент. Эта информация опубликована в открытых источниках.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко за 2018 год задекларировал доход в 72,1 тысячи рублей. В собственности — квартира и земельный участок в Минске.

У депутата Леонида Брича, который занят в парламентской комиссии по экономической политике, в прошлом году был доход в 39,7 тысячи рублей. В собственности у него значатся квартира в Бресте (76,1 квадратных метра), гараж, жилой дом и земельный участок в Жабинковском районе, легковой автомобиль «Фольксваген-Пассат» 2013 года выпуска и прицеп «Немига-2». У депутата есть ценные бумаги предприятия «Надзея-Пинск».

Депутат Анатолий Дашко, который занят в парламентской комиссии по труду и социальным вопросам, за 2018 год задекларировал доход в 38,9 тысячи рублей. Он задекларировал автомобиль «Фольксваген-Джетта» 2008 года выпуска.

Доход почти в 39,9 тысячи рублей за прошлый год был у депутата Ирины Кралевич. Из имущества — жилой дом в 154,4 квадратных метра в Мозыре, земельный участок 0,0993 гектара в Мозыре (на праве пожизненно наследуемого владения), легковой автомобиль «Renault Duster» 2014 года выпуска. Депутат занята парламентской комиссии по вопросам экологии, природопользования и чернобыльской катастрофы.

Депутат Леонид Писаник задействован в парламентской комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту. Его прошлогодний годовой доход — 45,8 тысячи рублей. Из имущества — квартира в Мозыре общей площадью 84,4 квадратных метра, легковой автомобиль Suzuki XL 7 2007 года выпуска.

Доход в 39,1 тысячи рублей задекларировала за прошлый год председатель постоянной парламентской комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Валентина Ражанец. В собственности у депутата значатся квартира общей площадью 46,7 квадратных метра в Слуцке и чеки «Имущество».

Депутат Ирина Рынейская занята в парламентской комиссии по образованию, культуре и науке. Ее прошлогодний годовой доход — 39 тысяч рублей. В собственности — половина жилого дома в 55,3 квадратных метра в Бобруйске и половина земельного участка 0,094 гектара в этом же городе.

Информацию о декларациях о доходах и имуществе кандидатов в депутаты избиркомы должны донести до избирателей одним из двух способов — опубликовать в печатном СМИ или разместить в общем плакате с биографическими данными кандидатов в депутаты.

Будем признательны нашим читателям за помощь в сборе информации о декларациях кандидатов в депутаты. Просим присылать фотографии стендов и (или) газетных вырезок с данными о декларациях кандидатов в депутаты. Можно также прислать ссылки на сайты окружных комиссий или изданий, на которых размещена эта информация. Просим писать на e-mail bobkov@tutby.com с пометкой «выборы». С нами также можно связаться через страничку в Facebook, в twitter, во «ВКонтакте».

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Теги: Брест, Минск
 
 
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