В числе избирателей пополнение

Источник материала: Вороновская газета





В преддверии важного для страны политического события — выборов депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь — 30 октября в Вороновском колледже прошла встреча учащихся с представителями районного комитета БРСМ.







Открывая мероприятие, первый секретарь РК ОО «БРСМ» Наталья Метелица обратилась к молодым избирателям, которые в этом году впервые воспользуются своим конституционным правом голоса. Чтобы познакомить ребят с основными моментами избирательной кампании Республики Беларусь, молодежный лидер предложила им поучаствовать в брейн-ринге «Правовой лабиринт». Без труда юноши и девушки ответили на несколько заданных вопросов. В конце мероприятия сорока девяти впервые голосующим были вручены пригласительные билеты.











Активисты, спортсмены Вороновского колледжа поделились своим мнением о значимости выборов с корреспондентом «ВГ».







Евгений Дереглазов:

— Для меня важно высказать свою гражданскую позицию. От каждого голоса зависит наше будущее и будущее нашей страны. Надеюсь, и мое решение будет значимым.







Артур Тубелевич:

— Голосовать впервые — интересно и волнительно одновременно. Я чувствую свою ответственность. Тут важно не ошибиться, ведь мы выбираем того, кто будет представлять наши интересы в органах власти.

Екатерина КОРКО.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.