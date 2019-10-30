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В числе избирателей пополнение

31.10.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В числе избирателей пополнение

В преддверии важного для страны политического события — выборов депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь — 30 октября в Вороновском колледже прошла встреча учащихся с представителями районного комитета БРСМ.


В числе избирателей пополнение

Открывая мероприятие, первый секретарь РК ОО «БРСМ» Наталья Метелица обратилась к молодым избирателям, которые в этом году впервые воспользуются своим конституционным правом голоса. Чтобы познакомить ребят с основными моментами избирательной кампании Республики Беларусь, молодежный лидер предложила им поучаствовать в брейн-ринге «Правовой лабиринт». Без труда юноши и девушки ответили на несколько заданных вопросов. В конце мероприятия сорока девяти впервые голосующим были вручены пригласительные билеты.


В числе избирателей пополнение
В числе избирателей пополнение

Активисты, спортсмены Вороновского колледжа поделились своим мнением о значимости выборов с корреспондентом «ВГ».


В числе избирателей пополнение

Евгений Дереглазов:

— Для меня важно высказать свою гражданскую позицию. От каждого голоса зависит наше будущее и будущее нашей страны. Надеюсь, и мое решение будет значимым.


В числе избирателей пополнение

Артур Тубелевич:

 — Голосовать впервые — интересно и волнительно одновременно. Я чувствую свою ответственность. Тут важно не ошибиться, ведь мы выбираем того, кто будет представлять наши интересы в органах власти.

Екатерина КОРКО.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.

 
 
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В преддверии важного для страны политического события — выборов депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь — 30 октября в...
 
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