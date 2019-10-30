Wizz Air будет летать в областные аэропорты Беларуси

Источник материала: Вороновская газета





Венгерская авиакомпания-лоукостер Wizz Air сможет летать не только в национальный аэропорт Беларуси, но и в областные.

Их включили в меморандум. А пока по другим городам переговоры продолжаются, точно известно, что будущей весной лоукост начнет летать между Минском и Будапештом. Количество рейсов документом не ограничивается.

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