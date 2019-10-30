|
Wizz Air будет летать в областные аэропорты Беларуси
31.10.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Венгерская авиакомпания-лоукостер Wizz Air сможет летать не только в национальный аэропорт Беларуси, но и в областные.
Их включили в меморандум. А пока по другим городам переговоры продолжаются, точно известно, что будущей весной лоукост начнет летать между Минском и Будапештом. Количество рейсов документом не ограничивается.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Венгерская авиакомпания-лоукостер Wizz Air сможет летать не только в национальный аэропорт Беларуси, но и в областные. Их включили в меморандум. А пока по другим...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)