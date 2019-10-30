Организация добрых дел. Итоги работы за пятилетний период подвела районная организация Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма

Источник материала: Вороновская газета





В работе XXIII отчетно-выборной конференции приняли участие председатель Гродненского областного комитета Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма Татьяна Иванова, главный специалист по социально-экономической работе обкома Татьяна Вайтюшкевич, председатель районного объединения профсоюзов Анатолий Тарамына, руководители организаций и профсоюзные лидеры.























О работе райкома в отчетный период рассказала председатель райкома профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма Татьяна Сушинская. Она отметила основные направления деятельности районной организации и достигнутые результаты, обратила внимание на вопросы, требующие дальнейшего решения. Большое внимание в работе профсоюза уделено информированию членов организации, созданию безопасных условий труда работников, организации спортивно-массовой и оздоровительной работы. В ходе конференции были представлены отчеты ревизионной и мандатной комиссий.





























По итогам отчета делегаты признали работу райкома профсоюза удовлетворительной. Председателем районной организации Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма на новый срок вновь избрана Татьяна Сушинская. Состоялись выборы районного комитета, президиума, ревизионной комиссии, а также делегатов на отчетно-выборную конференцию районного объединения профсоюзов, Гродненской областной организации Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма.





























Председатель Гродненской областной организации Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма Татьяна Иванова поблагодарила профсоюзный актив за работу, а также вручила общественной комиссии по охране труда районной организации отраслевого профсоюза Диплом I степени в общереспубликанском смотре-конкурсе на лучшее осуществление общественного контроля за соблюдением законодательства об охране труда. Она пожелала новому составу профсоюзного актива успехов, инициативы и творчества. К поздравлениям присоединился Анатолий Тарамына. Благодарственными письмами районного объединения профсоюзов он поощрил председателя райкома отраслевого профсоюза Татьяну Сушинскую и представителя по связям с общественностью Зарину Васюкевич.







































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