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31 октября и 1 ноября в пунктах пропуска на белорусско-польской границе ограничат движение для большегрузного транспорта

31.10.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

31 октября и 1 ноября в пунктах пропуска на белорусско-польской границе ограничат движение для большегрузного транспорта

Возможно формирование очередей грузового транспорта на белорусско-польской границе.

Как сообщили в службе информации и связей с общественностью Гродненской пограничной группы, по имеющейся от польской стороны информации 31 октября и 1 ноября, а также 10 и 11 ноября 2019 года вводится ряд временных ограничений на движение большегрузного транспорта общей массой свыше 12 тонн по дорогам общего пользования Республики Польша. Запрет не распространяется на транспортные средства, перевозящие опасные грузы, скоропортящиеся продукты, живых животных, автобусы международного следования и автопоезда, находящиеся на момент введения ограничений в терминалах пунктов пропуска и оформленные на въезд/выезд.
 
Данный запрет связан с проведением в Польше мероприятий, посвященных Дню поминовения усопших (31.10.2019 и 01.11.2019), а также праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню независимости Республики Польша (11.11.2019).
 
Согласно распоряжению министра транспорта Республики Польша, полный запрет на движение большегрузных автопоездов будет действовать (указано белорусское время):
 
31 октября 2019 года – в период с 20.00 до 00.00;

1 ноября 2019 года – в период с 10.00 до 00.00;
10 ноября 2019 года – в период с 20.00 до 00.00;

11 ноября 2019 года – в период с 10.00 до 00.00.
 
В связи с этим возможно формирование очередей грузового транспорта на белорусско-польской границе.
 
Для более быстрого и комфортного пересечения границы в указанное время Гродненская пограничная группа рекомендует грузоперевозчикам учитывать данную информацию и выбирать альтернативные маршруты движения.
 
https://grodnonews.by
 
 
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Возможно формирование очередей грузового транспорта на белорусско-польской границе. Как сообщили в службе информации и связей с общественностью Гродненской...
 
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