Источник материала: Виртуальный Брест

Делегации Азербайджана посетила Брест в рамках проведения Дней молодежи Азербайджанской Республики в Беларуси. Гости побывали в Мемориальном комплексе Брестская крепость-герой, молодежном патриотическом центре. Прошел открытый диалог со студентами Брестского государственного университета им. Пушкина, состоялось посещение средней школы №11.









Министр образования Беларуси Игорь Каренко отметил, что отношения с Азербайджанской Республикой динамично развиваются по всем направлениям, включая вопросы образования и молодежной политики.

































В СШ №11 министр образования Беларуси Игорь Каренко и заместитель министра спорта и молодежной политики Арербайджанской Республики Интигам Бабаев осмотрели учебные классы, пообщались с учащимися, состоялась встреча с молодыми учителями.





























Их сопровождали начальник главного управления по образованию Юрий Просмыцкий и первый заместитель председателя горисполкома Вадим Кравчук .