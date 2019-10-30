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Делегации Азербайджана посетила Брест
31.10.2019 18:52 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Делегации Азербайджана посетила Брест в рамках проведения Дней молодежи Азербайджанской Республики в Беларуси. Гости побывали в Мемориальном комплексе Брестская крепость-герой, молодежном патриотическом центре. Прошел открытый диалог со студентами Брестского государственного университета им. Пушкина, состоялось посещение средней школы №11.
Министр образования Беларуси Игорь Каренко отметил, что отношения с Азербайджанской Республикой динамично развиваются по всем направлениям, включая вопросы образования и молодежной политики.
В СШ №11 министр образования Беларуси Игорь Каренко и заместитель министра спорта и молодежной политики Арербайджанской Республики Интигам Бабаев осмотрели учебные классы, пообщались с учащимися, состоялась встреча с молодыми учителями.
Их сопровождали начальник главного управления по образованию Юрий Просмыцкий и первый заместитель председателя горисполкома Вадим
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Делегации Азербайджана посетила Брест в рамках проведения Дней молодежи Азербайджанской Республики в Беларуси. Гости побывали в Мемориальном комплексе...
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