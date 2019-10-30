«Помеха слева». Стоят ли семена того, чтобы рисковать своей жизнью?

Источник материала: Виртуальный Брест

Брест, бульварное кольцо, 31 октября 2019.









Двигаясь по кольцу, водителям нужно обращать внимание не только на «помеху справа», но бывают и «помехи слева». Хорошо, что не в темное время суток.