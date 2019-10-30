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«Помеха слева». Стоят ли семена того, чтобы рисковать своей жизнью?
31.10.2019 18:52 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Брест, бульварное кольцо, 31 октября 2019.
Двигаясь по кольцу, водителям нужно обращать внимание не только на «помеху справа», но бывают и «помехи слева». Хорошо, что не в темное время суток.
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Брест, бульварное кольцо, 31 октября 2019. Двигаясь по кольцу, водителям нужно обращать внимание не только на «помеху справа», но бывают и «помехи слева». Хорошо,...
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