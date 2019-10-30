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Зеленый фасад, подземный паркинг. Как будет выглядеть новый ЖК возле метро «Михалово»
Источник материала: Tut.by
Компания «НикаПроект», которая в прошлом году
Участок площадью 2,18 гектара под будущий многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями находится в районе Глаголева и Прилукской. Это внешняя часть второго кольца. Право застроить этот кусок земли компания «НикаПроект» выиграла на аукционе за 12 млн рублей в начале года.
Сейчас застройщик закончил расселение частного сектора и ограждает площадку. Жилой комплекс будет называться Smart. Общая площадь жилья — 30 тысяч «квадратов». Это будут дома по 12−17 этажей с квартирами от 1 до 4 комнат. Также тут будут административные помещения и подземный паркинг.
Цена квартир станет известна позже. Старт продаж — примерно через два месяца. Ранее застройщик обещал адекватную цену.
— Но возможно ли все это при затратах в 12 миллионов рублей, куда входят в числе прочего снос и отселение частного сектора? Сможете и цену доступную дать, и прибыль получить? — спрашивали мы.
— Мы уверены, что сможем [дать доступную цену и получить прибыль], — отвечали в «НикаПроекте».
Что за «НикаПроект»?
В «НикаПроекте» говорили, что организация существует уже 8 лет. Основные виды деятельности — проектирование, оказание инженерных услуг в строительстве и собственно строительство. По словам представителей компании, «НикаПроект» реализует совместные проекты в Минском районе. Например, ЖК «Радужный» в Дзержинске, ЖК «Александров Парк» в Боровлянах и другие.
— Мы всегда стремимся к развитию. Мы начинали как проектировщики, но мы уже готовы выступать застройщиком. «НикаПроект» может обеспечить весь комплекс работ от получения разрешительной документации на строительство до ввода объекта в эксплуатацию. За время работы мы вникли в каждую составляющую строительного процесса.
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Это будет первый полностью собственный проект застройщика.
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