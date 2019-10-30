«В сексе можно быть и счастливым». Сходили с психологом на самый откровенный фильм об измене

Источник материала: Tut.by

Сегодня в прокате стартовал фильм «Верность» Нигины Сайфуллаевой — его еще называют самой откровенной картиной осени. На премьерный сеанс мы пригласили гештальт-терапевта, чтобы разобраться: это очередное эксплуатационное кино о сексе или эстетская драма, которая легко заменит вам поход в психологу (или сексологу) и, возможно, спасет самый проблемный брак.





О чем кино: Лена (Евгения Громова) — талантливый акушер-гинеколог, ее муж Сережа (Александр Паль) — артист провинциального драмтеатра. Близость и нежность у них есть, секса — нет. Лена подозревает, что Сережа завел роман на стороне, но она мучается молча и не выдает свою ревность. Вместо того чтобы выяснить отношения с мужем, Лена сама начинает изменять ему со случайными мужчинами. Она, конечно, не думала, что ее параллельная жизнь окажется не менее подлинной, чем основная. И не менее реальной. И настолько опасной.

Премьера «Верности» прошла на одном из главных российских фестивалей — последнем по времени «Кинотавре». На самый ранний сеанс картины в Минске мы сходили с Василиной Даниловой, сертифицированным гештальт-терапевтом и специалисткой с высшим медицинским образованием. По признанию Василины, в конце фильма она даже прослезилась. Спросили у нее, может ли кино быть полезным для тех, кто давно поставил крест на своих отношениях.

— «В сексе все несчастливы» и «Секс — это то, что нельзя» — вы согласны с этими репликами одного из персонажей фильма?

— Все зависит от того, в насколько свободной среде (семье) в плане проявления чувств и сексуальности выросли люди. Есть ли у них этот внутренний запрет на сексуальность, насколько строг внутренний цензор — внутренний осуждающий родитель. В сексе можно быть и счастливым.

— Почему фильм называется «Верность», а не «Ревность»? Это, кстати, полные анаграммы.

— На самом деле, глубинная проблематика фильма не в ревности. Главная героиня — типичный нарцисс, ее волнует только собственная персона, а не отношения с партнером. Это подчеркивается многочисленными деталями и прямыми репликами мужа героини, который страдает от ее поведения. Лекарство от ревности — контакт между людьми. Об этом тоже много говорится в фильме, и, если смотреть внимательно, то ответы можно найти на поверхности уже с первых кадров фильма.

— Есть ли в картине какие-то практики, которые можно использовать в отношениях, которые уже, кажется, не спасти?

— Главная идея фильма содержит ответы и помощь при кризисе — разговаривайте друг с другом, проясняйте сомнения, не додумывайте за партнера и не проецируйте свои страхи на окружающих.

— Кому бы вы вообще посоветовали посмотреть это кино?

— Всем парам в начале отношений — для профилактики. И парам в кризисе, которые еще не дошли до такого простого решения, как разговор по душам. Хотя иногда, чтобы осознать свои потребности и всю глубину боли, скрывающейся за невозможностью их удовлетворить, все-таки нужно спуститься на самое «дно» своего отчаяния, что и сделала героиня фильма.





— Если в жизни пары исчез секс — это звоночек?

— Важно понять, что, если секс пропал из отношений, это еще не значит, что появилось какое-то охлаждение. Можно только сказать, что энергия уходит на другие потребности (в карьеру, сопротивление социуму, сохранение образа себя). В «Верности» один из партнеров два года работает без отпуска, второй переживает из-за карьеры, оба устали, много нервничают. Контакт постепенно утрачивается из-за нежелания что-то прояснять.

— Пускаться в беспорядочный секс в таком случае — не выход? Такой выбор делает героиня.

— Героиня совсем не нимфоманка, как хотел бы думать ее партнер. Она — нарцисс, остро и болезненно переживающий отвержение. Секс для нее — способ самоутверждения, сохранить образ себя как желанной женщины. И в этом трагедия фильма. Но идти «гулять» не выход, потому что потребности остаются не проясненными. Не понятно, что нужно искать в таких «прогулках». Выход — парная психотерапия. Или хотя бы индивидуальная для того партнера, который чувствует себя более уязвимым, больше страдает в паре.





— Финал фильма открытый. Если верить в вашу трактовку концовки (спойлерить не будем), то в каком-то смысле режиссер оправдывает свободную любовь и поощряет связи без обязательств, так?

— Трактовка финала неоднозначна. Если свободные отношения без обязательств или с определенным умыслом, например, поднятие градуса возбуждения, — это свободный выбор пары (оба партнера хотят в это поиграть), то почему бы и «да». И выбор героя, казалось бы, в этом. Но не совсем ясно отношение героини. Ей однозначно нужна помощь психотерапевта, чтобы разобраться со своими потребностями. Измена — не ее свободный выбор по сюжету фильма. Но не хочу сейчас раскрывать все диагнозы и прогнозы.

— На «Кинотавре» лента получила специальный диплом жюри «За безграничную веру актеров в режиссера». Если бы вы были в жюри, какая награда досталась бы «Верности» от вас?

— Пожалуй, такое обилие откровенных сцен не часто случается видеть в фильмах не порнографического жанра. И западные картины в этом плане даже более консервативны. Поэтому награду за популяризацию принятия сексуальности в массах (секс — это красиво и естественно!) я бы ему однозначно присудила.

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