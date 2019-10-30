Гороскоп на ноябрь 2019 года

Ноябрь для Овнов будет весьма удачным. Все благодаря их привычке не сидеть сложа руки, а двигаться вперед к своей цели. Третий месяц осени приготовил для вас много приятных сюрпризов, а все начинания в любви и бизнесе принесут свои положительные результаты. Стоит позаботиться о здоровье: например, заняться спортом и правильно питаться.
Благоприятные дни: 2, 7, 15, 17, 19, 24
Неблагоприятные дни: 4, 6, 9, 13, 22, 27
Ноябрь для Тельцов станет временем испытаний. Если вы поставили перед собой цель, то обязательно идите к ней, преодолевая все трудности. В начале месяца у вас будет достаточно терпения и настойчивости, чтобы достичь всего, что задумали. Обязательно развивайте полезные привычки, которые касаются режима сна, спорта и правильного питания. Не суетитесь, тогда у вас все получится.
Благоприятные дни: 1, 5, 7, 15, 21, 29
Неблагоприятные дни: 4, 9, 13, 19, 26, 30
Ноябрь для Близнецов станет месяцем решений. Придется расставлять приоритеты и цели, ведь от них будет зависеть ваше будущее. Выберите нужную цель и двигайтесь к ней. Звезды вам благоволят, а сами представители знака будут наполнены энергией и идеями. Проявив настойчивость, можно добиться желаемого результата в бизнесе, личной жизни и в любых делах.
Благоприятные дни: 1, 8, 11, 14, 19, 22
Неблагоприятные дни: 4, 6, 13, 16, 24, 29
Ноябрь для Раков станет месяцем великих свершений. Но если вы настроитесь на позитивную волну, то постараетесь взглянуть на свою жизнь под другим углом. Такое решение позволит добиться поставленных целей и стать ближе к исполнению заветной мечты. Ноябрь может стать прекрасным временем для начала новой жизни. Обрывайте изжившие отношения с людьми и завершите давно скопившиеся дела.
Благоприятные дни: 3, 5, 10, 13, 21, 29
Неблагоприятные дни: 1, 8, 11, 16, 23, 30
В целом ноябрь будет для Львов спокойным и удачным, без громких открытий и достижений. Представители этого знака станут чаще проявлять рассудительность, а философское отношение к жизни поможет увидеть решение проблем, которые давно беспокоят. В личной жизни все будет очень хоршо: счастье, идиллия и романтика.
Благоприятные дни: 2, 6, 11, 18, 23, 29
Неблагоприятные дни: 4, 7, 12, 15, 21, 26
В ноябре Девы смогут наладить отношения со второй половинкой и семьей, а также достичь гармонии в доме. Для этого стоит проявить терпение и любовь, что принесет вам долгожданное спокойствие и взаимопонимание. Вам придется сочетать это с суетой и стрессом, которые будут окружать на работе и в отношениях с родственниками. В этом случае вам лучше не конфликтовать с окружающими, а найти работающий способ избавления от негатива.
Благоприятные дни: 5, 8, 14, 19, 27, 29
Неблагоприятные дни: 2, 4, 12, 16, 21, 25
Для Весов ноябрь станет месяцем, когда они окажутся в центре внимания. В этот момент стоит прислушиваться к своей совести и действовать согласно нравственным принципам. Месяц будет активным и наполненным положительными и отрицательными моментами. Стоит не переступать через себя и правильно расставлять приоритеты.
Благоприятные дни: 4, 8, 12, 16, 21, 25
Неблагоприятные дни: 1, 7, 11, 15, 24, 30
Скорпионам в ноябре будет необходима эмоциональная и физическая встряска. Стоит прислушаться к своим внутренним желаниям и не отказывать им. Ваша душа требует праздника — это поможет получить долгожданный отдых, для которого подойдет начало месяца. Такое решение поможет улучшить настроение и все сферы вашей жизни. В личной жизни грядут положительные перемены.
Благоприятные дни: 1, 6, 9, 15, 19, 24
Неблагоприятные дни: 7, 11, 16, 22, 28, 30
В ноябре успех сам идет в руки Стрельцов. Все намеченные планы осуществятся, однако не стоит пускать свою жизнь на самотек и терять бдительность. Мелких неприятностей избежать не удастся. Месяц пройдет спокойно и без особых волнений. Стоит ждать новые знакомства и встречи с человеком из вашего прошлого.
Благоприятные дни: 5, 11, 15, 21, 26, 30
Неблагоприятные дни в августе: 1, 6, 14, 18, 22, 28
Ноябрь для Козерогов станет месяцем, который будет наполнен яркими и насыщенными моментами. Следует поменьше говорить и хвастаться своими достижениями, иначе есть шанс спугнуть удачу, которая следует рядом с вами. Увеличиваются шансы изменить свою жизнь к лучшему. В личной жизни вас ждет счастье, романтика и множество сюрпризов.
Благоприятные дни: 1, 4, 8, 13, 19, 22
Неблагоприятные дни: 3, 5, 10, 16, 24, 29
В Ноябре звезды рекомендуют Водолеям сменить обстановку и внести в свою будни разнообразие. Отправляйтесь в путешествие или на отдых за город. Прогулки в кругу близких также благоприятно повлияют на эмоциональное и физическое состояние. В начале месяца вас ждет масса приятных впечатлений. Без небольших проблем не обойдется. Но это не должно вас пугать – у вас все равно все будет прекрасно.
Благоприятные дни: 2, 5, 7, 11, 18, 22
Неблагоприятные дни: 1, 6, 13, 16, 24, 29
Ноябрь станет для Рыб отличным месяцем, чтобы добиться поставленных целей. Ставьте конкретные цели и двигайтесь в этом направлении. Такое отношение поможет найти нужное решение и четко увидеть путь к успеху. Одинокие представители знака не будут заинтересованы в поиске второй половинки. Следует ждать изменений в этом вопросе уже в следующем месяце.
Благоприятные дни: 2, 5, 8, 10, 18, 25
Неблагоприятные дни: 1, 9, 13, 21, 26, 30