В России новейший истребитель-бомбардировщик буксируют по трассе на колесах, как машину

Минобороны России буксирует аварийные многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34 из Бутурлиновки (Воронежская область) в Воронеж на собственных шасси этих самолетов, не используя для таких целей специальный транспорт. Об этом пишет Lenta.ru, ссылаясь на The Aviationist .