В России новейший истребитель-бомбардировщик буксируют по трассе на колесах, как машину

Источник материала: Tut.by

Минобороны России буксирует аварийные многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34 из Бутурлиновки (Воронежская область) в Воронеж на собственных шасси этих самолетов, не используя для таких целей специальный транспорт. Об этом пишет Lenta.ru, ссылаясь на The Aviationist .

Wait… What? What Is a Russian Sukhoi Su-34 Doing Driving Along the Road? Story, photos and details here: https://t.co/8Q3XUG7ynC pic.twitter.com/n4TNinuRjx — The Aviationist (@TheAviationist) October 31, 2019

Американское издание обратило внимание на несколько кадров с видеорегистраторов местных автомобилистов. В частности, на одном из них присутствует Су-34 без крыльев, который, предположительно, в сентябре столкнулся с другим таким же истребителем. The Aviationist отмечает, что крылья у самолета были сняты, вероятно, заранее и истребитель принимал участие в военной кампании в Сирии.

В издании выражают недоумение по поводу того, почему для транспортировки таких самолетов не используется специальная техника, однако считают данное мероприятие забавным. Там же предполагают, что с высокой вероятностью перевозка Су-34 объясняется необходимостью ремонта или последующим использованием машины в учебных целях.