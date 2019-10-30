Купольные дома, каркасы по цене квартиры и много электрокотлов. Что посмотреть на стройвыставке

Источник материала: Tut.by

В Минске в Футбольном манеже сегодня открылись сразу две международные выставки — «Белорусский дом» и «АкваТермЭкспо». Состав участников по сравнению с весенними выставками существенно не изменился — наоборот, REALTY.TUT.BY заметил новичков. Смотрите, что интересного можно увидеть на их стендах.





Несмотря на международный статус, две объединенные выставки занимают один небольшой кусок манежа. На нем, если верить организаторам, уместились тем не менее более 100 компаний-участников из Беларуси, России, Украины, Чехии, Польши и даже Африки.

Впервые на наших выставках был замечен представитель российской компании, предлагающей домокомплекты купольных домов. Макета дома на стенде нет, зато есть экран, на котором он показывает небольшой фильм о сборке дома-купола в Португалии.





Немногочисленные посетители «залипают» у стенда минимум на пять минут — технология интересная, архитектура оригинальная. Теперь такие дома обещают сделать доступными для белорусов — «под ключ» и в хорошей комплектации обещают из расчета 350 долларов за квадрат. То есть купол на 100 квадратов будет стоить тысяч 35.





Дома, которые экономят на отоплении, теперь не новинка. Но все знают, что они существенно дороже традиционных. Но на выставке мы нашли белорусскую компанию, которая энергоэффективные каркасные дома поставила на поток и их стоимость уже не кажется запредельной. Например, коттедж на 150 «квадратов» будет стоить как минская однокомнатная квартира.





Панели собираются на производстве, силовой каркас — из массивного клееного бруса. Производство и сборка занимает всего несколько месяцев.





На выставке был замечен новый российский бренд, который предлагает новые системы пергол (беседок). По сути, это набор металлических соединителей-коннекторов, с помощью которых можно собрать из бруса 10×10 см беседку любой конфигурации.





Опять же из России привезли декоративное покрытие для фасадов, которое имитирует кирпичную кладку. Представители компании объяснили, что плитку нужно клеить на ровные поверхности, швы фуговать тем же клеем. Метр квадратный такой отделки — от 20 рублей.





Стоит отметить и существенно возросшее количество экспозиций с отопительными системами, работающими на электричестве.









Среди них можно найти как традиционные электрокотлы, так и инновационные технологии из российского Сколково.









Для тех, кто следит за тенденциями и работает в сфере строительных товаров и услуг, организована программа: семинары, мастер-классы, обсуждение актуальных вопросов отрасли.

Выставка будет работать до 2 ноября.