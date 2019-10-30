|
2 ноября пройдет «прямая телефонная линия» с заместителем председателя облисполкома Геннадием Борисюком
31.10.2019 17:11 — Разное | Навiны Камянеччыны
Источник материала: Навiны Камянеччыны>
2 ноября с 9.00 до 12.00 часов по телефону в Бресте – 8 0162 21 31 21 — состоится «прямая телефонная линия» по вопросам организации работы социальной сферы (образование, медицина, оздоровление и санаторно-курортное лечение, социальная защита, занятость, культура, спорт и др.) с заместителем председателя Брестского областного исполнительного комитета Борисюком Геннадием Иосифовичем.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
2 ноября пройдет «прямая телефонная линия» с заместителем председателя облисполкома Геннадием Борисюком
2 ноября с 9.00 до 12.00 часов по телефону в Бресте – 8 0162 21 Сообщение 2 ноября пройдет «прямая телефонная линия» с заместителем председателя облисполкома Геннадием...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)