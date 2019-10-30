В Гродно бобина весом более тонны упала на 55-летнего мужчину

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Гродно бобина весом более тонны упала на рабочего.

По информации Следственного комитета, происшествие случилось 31 октября в ходе осуществления разгрузочных работ в одной из строительных организаций областного центра. С автокрана сорвалась бобина. Ее вес составлял более тонны. Бобина упала на 55-летнего рабочего, который стоял рядом.

Мужчина скончался на месте от полученных травм.



Фото: СК

Работает следственно-оперативная группа. Проводится осмотр места происшествия, исследуется состояние подъемных устройств и механизмов.

Устанавливается, соблюдались ли требования охраны труда и техники безопасности как организацией, так и погибшим, изымается документация по данному вопросу.

Оценивается правомерность действий работников, которым поручили задание по разгрузке. Выясняются обстоятельства случившегося.