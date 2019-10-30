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Одежда в единичных экземплярах. В Минске прошел международный меховой шоу-показ Fur Fashion Belarus
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Белкоопсоюз презентовал новую коллекцию меховых изделий. Шубы продемонстрировали на международном меховом шоу-показе в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Одежду успели оценить как эксперты в области моды, так и простые покупатели. Интересно, что она сделана исключительно из белорусской пушнины.
Гармоничная, с утонченным стилем и модным дизайном – так описывают новую коллекцию шуб от Белкоопсоюза ее создатели. Около двух десятков моделей оценили на шоу-показе, который прошел в одном из самых утонченных мест столицы – Dipservice Hall.
Светлана Иванова, дизайнер дизайн-центра GNL Белкоопсоюза:
При разработке коллекции использованы передовые технологии в работе с мехом: интарсия, комбинирование разных материалов, росшив. Дизайн шуб получился ярким и жизнеутверждающим. Название коллекции «Игра всерьез» подтверждает, что на меховом рынке есть серьезный игрок: дизайн-центр GNL Белкоопсоюза.
Валерий Иванов, председатель правления Белкоопсоюза:
Все шубы, представленные на показе, сделаны из белорусской пушнины. Ее производят в зверохозяйствах Белкоопсоюза. Наша страна – одна из немногих в СНГ, кто полностью сохранил производство этого материала. Из него каждый год дизайн-центр GNL разрабатывает более 150 моделей одежды.
Сергей Столбов, президент Российского пушно-мехового союза:
Модели из новой коллекции «Игра всерьез» поступят в продажу в ближайшее время. Их можно будет приобрести в фирменном магазине «Королевство меха» в Минске. Но тем, кто собирается это сделать, стоит поторопиться: одежда представлена в единичных экземплярах.
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Новости Беларуси. Белкоопсоюз презентовал новую коллекцию меховых изделий. Шубы продемонстрировали на международном меховом шоу-показе в Минске, сообщили в...
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