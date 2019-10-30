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Болото «Ельня»: попили оттуда воды, походили на болотоступах, узнали, из-за какого растения его называют лёгкими Европы
Источник материала: СТВ
Здесь шагать лучше помедленнее и нешироко — так легче держать равновесие и ноги отрывать. Впрочем, в этой специфической обувке особо и не разгонишься.
Болотоступы она называется и пришли мы на всем болотам болото — одно из крупнейших. В Беларуси и в Европе, рассказали в одной из серий проекта
Девять тысяч лет существует это... После прогулки по нему язык не поворачивается назвать его болотом. Это – то место, где нужно побывать самому, чтобы понять, что это не мрачная трясина, а, наоборот, светлая и очень чистая территория.
Дмитрий Дмитриевич – бывший моряк, 7 раз земной шар обогнул. Но вернулся к родным болотам, егерем на них работал. Говорит, вот здесь – целый мир. Неизведанный. Есть места, в которые нога человека не ступала.
Регина Ивановна, наоборот, даже за пределы района не выезжала. И работала, и отдыхала в своей деревне около заказника. Зачем курорты, говорит – оздоровление и дары витаминные рядом с домом.
Регина Воронько, жительница д. Конахи:
А ведь в 60-70-е годы ХХ века болота масштабно осушали. С благой целью – прибавить земель для сельского хозяйства. Однако, использовали их неправильно – надо было сеять, в основном, многолетние травы, а сажали картошку, кукурузу. И плодородная почва истощалась
Наша страна вносит весомый вклад в обеспечение экологической безопасности Европы – мы среди первых по количеству особо охраняемых природных территорий — их более тысячи: национальных парков, заказников, заповедников.
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Болото «Ельня»: попили оттуда воды, походили на болотоступах, узнали, из-за какого растения его называют лёгкими Европы
Здесь шагать лучше помедленнее и нешироко — так легче держать равновесие и ноги отрывать. Впрочем, в этой специфической обувке особо и не разгонишься. ...
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