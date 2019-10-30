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В Пинском районе на трассе М10 столкнулись два грузовика
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Пинском районе произошло столкновение двух МАЗов.
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По предварительной информации, у первого водителя произошла разгерметизация переднего левого колеса.
В результате происшествия погиб житель Пинска. Пассажир автомобиля, водителем которого был погибший, и водитель второго грузовика были госпитализированы. На месте ДТП работают следователи и сотрудники ГАИ.
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Новости Беларуси. В Пинском районе произошло столкновение двух МАЗов. По информации УВД Брестского облисполкома, 31 октября днем на трассе М10 27-летний житель...
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