В Пинском районе на трассе М10 столкнулись два грузовика

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Пинском районе произошло столкновение двух МАЗов.

По информации УВД Брестского облисполкома, 31 октября днем на трассе М10 27-летний житель Пинска управлял грузовиком МАЗ. В какой-то момент водитель не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем, за рулем которого находился 60-летний житель Бреста.



Фото: УВД Брестского облисполкома

По предварительной информации, у первого водителя произошла разгерметизация переднего левого колеса.



Фото: УВД Брестского облисполкома

В результате происшествия погиб житель Пинска. Пассажир автомобиля, водителем которого был погибший, и водитель второго грузовика были госпитализированы. На месте ДТП работают следователи и сотрудники ГАИ.



Фото: УВД Брестского облисполкома