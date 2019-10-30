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В Пинском районе на трассе М10 столкнулись два грузовика

31.10.2019 18:15 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Пинском районе произошло столкновение двух МАЗов.

По информации УВД Брестского облисполкома, 31 октября днем на трассе М10 27-летний житель Пинска управлял грузовиком МАЗ. В какой-то момент водитель не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем, за рулем которого находился 60-летний житель Бреста.

В Пинском районе на трассе М10 столкнулись два грузовика
Фото: УВД Брестского облисполкома

По предварительной информации, у первого водителя произошла разгерметизация переднего левого колеса.

В Пинском районе на трассе М10 столкнулись два грузовика
Фото: УВД Брестского облисполкома

В результате происшествия погиб житель Пинска. Пассажир автомобиля, водителем которого был погибший, и водитель второго грузовика были госпитализированы. На месте ДТП работают следователи и сотрудники ГАИ.

В Пинском районе на трассе М10 столкнулись два грузовика
Фото: УВД Брестского облисполкома

Летом в Ляховичском районе МАЗ выехал на встречную полосу движения. У него отвалилось колесо (читать дальше).

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Теги: Брест
 
 
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Новости Беларуси. В Пинском районе произошло столкновение двух МАЗов. По информации УВД Брестского облисполкома, 31 октября днем на трассе М10 27-летний житель...
 
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