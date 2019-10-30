Новости экономики за 31.10.2019

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На сколько доходы бюджета уже превышают расходы и как международная экспертная комиссия оценила безопасность БелАЭС? На какие цели Всемирный банк выделит Беларуси почти 100 миллионов долларов? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ СОСТАВИЛ 2,7 МЛРД. РУБЛЕЙ

Бюджет в 2019 году формируется со значительным профицитом. Только за первые девять месяцев доходы превысили расходы на 2,7 миллиарда рублей.





Всего в казну уже поступило почти 18 миллиардов. Основным источником пополнения – более 8 миллиардов – стал налог на добавленную стоимость. Заметную долю составляют также налог на прибыль, акцизы и доходы от внешнеэкономической деятельности.

Международная комиссия представила заключение по обоснованию экологической безопасности БелАЭС