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Новости экономики за 31.10.2019

31.10.2019 18:01 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На сколько доходы бюджета уже превышают расходы и как международная экспертная комиссия оценила безопасность БелАЭС? На какие цели Всемирный банк выделит Беларуси почти 100 миллионов долларов? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ СОСТАВИЛ 2,7 МЛРД. РУБЛЕЙ

Бюджет в 2019 году формируется со значительным профицитом. Только за первые девять месяцев доходы превысили расходы на 2,7 миллиарда рублей.

Новости экономики за 31.10.2019

Всего в казну уже поступило почти 18 миллиардов. Основным источником пополнения – более 8 миллиардов – стал налог на добавленную стоимость. Заметную долю составляют также налог на прибыль, акцизы и доходы от внешнеэкономической деятельности.

Международная комиссия представила заключение по обоснованию экологической безопасности БелАЭС

Всемирный банк выделит 99,3 млн долларов на расширение устойчивого энергопользования в Беларуси

Люди в материале: Сергей Савицкий
 
 
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Новости Беларуси. На сколько доходы бюджета уже превышают расходы и как международная экспертная комиссия оценила безопасность БелАЭС? На какие цели Всемирный...
 
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