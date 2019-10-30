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Новости экономики за 31.10.2019
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На сколько доходы бюджета уже превышают расходы и как международная экспертная комиссия оценила безопасность БелАЭС? На какие цели Всемирный банк выделит Беларуси почти 100 миллионов долларов? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.
ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ СОСТАВИЛ 2,7 МЛРД. РУБЛЕЙ
Бюджет в 2019 году формируется со значительным профицитом. Только за первые девять месяцев доходы превысили расходы на 2,7 миллиарда рублей.
Всего в казну уже поступило почти 18 миллиардов. Основным источником пополнения – более 8 миллиардов – стал налог на добавленную стоимость. Заметную долю составляют также налог на прибыль, акцизы и доходы от внешнеэкономической деятельности.
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Новости Беларуси. На сколько доходы бюджета уже превышают расходы и как международная экспертная комиссия оценила безопасность БелАЭС? На какие цели Всемирный...
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