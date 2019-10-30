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Международная комиссия представила заключение по обоснованию экологической безопасности БелАЭС

31.10.2019 18:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Международная экспертная комиссия представила официальное заключение по обоснованию экологической безопасности Белорусской АЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В сентябре 2019 года независимая группа специалистов из восьми стран, в том числе Литвы, Австрии, Италии и Венгрии, провела комплексный анализ. В итоговом документе комиссия отмечает, что план мероприятий по обеспечению ядерной, радиационной и экологической безопасности полностью соответствует рекомендациям МАГАТЭ. Возможное воздействие станции на окружающую среду в ходе эксплуатации находится в допустимых пределах. Также отмечено хорошо организованное взаимодействие и регулярное информирование населения о ходе строительства.

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Отдельно документ обращает внимание, что с началом работы станции Беларусь становиться государством-участником ядерного клуба, обладающим не только исследовательскими ядерными установками, научной базой и системой подготовки кадров, но и современной АЭС.

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Люди в материале: Сергей Савицкий
 
Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Международная экспертная комиссия представила официальное заключение по обоснованию экологической безопасности Белорусской АЭС, сообщили в...
 
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