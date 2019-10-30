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Всемирный банк выделит 99,3 млн долларов на расширение устойчивого энергопользования в Беларуси
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Совет директоров Всемирного банка утвердил выделение почти 100 миллионов долларов на расширение устойчивого энергопользования в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Деньги пойдут в основном на перевод котельных, использующих природный газ, на древесную биомассу, а также на проведение тепловой модернизации многоквартирных домов. Проводиться она будет в двух пилотных областях – Гродненской и Могилевской – и затронет примерно 250 жилых зданий. Специалисты говорят, что после проведения работ экономия по счетам в этих домах может достигать 40 %.
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Новости Беларуси. Совет директоров Всемирного банка утвердил выделение почти 100 миллионов долларов на расширение устойчивого энергопользования в Беларуси,...
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