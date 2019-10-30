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Искали извращенца почти полтора десятка лет, но суда над ним не будет. В чём дело?

31.10.2019 18:58 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В производстве Рогачевского РОСК находится уголовное дело, возбужденное по ч. 2 ст. 167 УК (насильственные действия сексуального характера).

По сведениям «Сильных новостей», речь идет как минимум о двух эпизодах с приличным сроком давности — события происходили не позднее 2006 года. Дело весьма специфическое, поэтому подробности официально не разглашались.

Преступление по данной части статьи УК квалифицируется как «мужеложство, лесбиянство или иные действия сексуального характера, совершенные вопреки воле потерпевшего (потерпевшей) с применением насилия или с угрозой его применения либо с использованием беспомощного состояния потерпевшего (потерпевшей) совершенные повторно, либо лицом, ранее совершившим изнасилование, либо группой лиц, либо в отношении заведомо несовершеннолетнего (несовершеннолетней)». Санкция статьи — лишение свободы на срок от 5 до 13 лет. В судах такие дела рассматриваются в закрытых заседаниях.



Предполагаемый фигурант этой интимной истории — уроженец Гомеля, гражданин Беларуси — в мае 2006 года уехал на заработки в Киев. С тех пор мужчина домой не возвращался и о своем месте нахождении никому не сообщал. Не так давно стало известно о его смерти в Житомире. 

Подробности узнать не удалось, однако украинские эксперты взяли биологические образцы трупа и сделали фотографии. Эти материалы находятся в местном бюро судебно-медицинских экспертиз, в ближайшее время они будут переданы рогачевскому следователю. А дальше уже белорусские криминалисты проведут сравнительную экспертизу с образцами ДНК, оставленными извращенцем на местах злодеяний. Если они совпадут — дело можно считать раскрытым и закрытым ввиду смерти подозреваемого.
 
Теги: Новости, Гомель
 
 
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В производстве Рогачевского РОСК находится уголовное дело, возбужденное по ч. 2 ст. 167 УК (насильственные действия сексуального характера).
 
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