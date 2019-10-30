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Искали извращенца почти полтора десятка лет, но суда над ним не будет. В чём дело?
Источник материала: Партизан
В производстве Рогачевского РОСК находится уголовное дело, возбужденное по ч. 2 ст. 167 УК (насильственные действия сексуального характера).
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Преступление по данной части статьи УК квалифицируется как «мужеложство, лесбиянство или иные действия сексуального характера, совершенные вопреки воле потерпевшего (потерпевшей) с применением насилия или с угрозой его применения либо с использованием беспомощного состояния потерпевшего (потерпевшей) совершенные повторно, либо лицом, ранее совершившим изнасилование, либо группой лиц, либо в отношении заведомо несовершеннолетнего (несовершеннолетней)». Санкция статьи — лишение свободы на срок от 5 до 13 лет. В судах такие дела рассматриваются в закрытых заседаниях.
Предполагаемый фигурант этой интимной истории — уроженец Гомеля, гражданин Беларуси — в мае 2006 года уехал на заработки в Киев. С тех пор мужчина домой не возвращался и о своем месте нахождении никому не сообщал. Не так давно стало известно о его смерти в Житомире.
Подробности узнать не удалось, однако украинские эксперты взяли биологические образцы трупа и сделали фотографии. Эти материалы находятся в местном бюро судебно-медицинских экспертиз, в ближайшее время они будут переданы рогачевскому следователю. А дальше уже белорусские криминалисты проведут сравнительную экспертизу с образцами ДНК, оставленными извращенцем на местах злодеяний. Если они совпадут — дело можно считать раскрытым и закрытым ввиду смерти подозреваемого.
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В производстве Рогачевского РОСК находится уголовное дело, возбужденное по ч. 2 ст. 167 УК (насильственные действия сексуального характера).
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