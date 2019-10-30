Известный продюсер Максим Фадеев расторг контракты со всеми артистами

Об этом музыкант сообщил в видеообращении, выложенном на YouTube.

По словам продюсера, за всеми исполнителями, кроме двоих, останутся права на их произведения, созданные в период сотрудничества с лейблом MALFA. Фадеев принял решение расторгнуть контракты с артистами, так как намерен реструктуризировать компанию и запустить новый проект. Он будет «маленьким, эксклюзивным и очень дорогим»,т ОНТ. Продюсер отметил, что теперь намерен представлять в год не 30 исполнителей, а одного или двух.