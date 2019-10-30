Штраф - до 2550 рублей. Власти подготовили послабления для предпринимателей по налоговому контролю

Источник материала: Tut.by

Власти намерены перенести для индивидуальных предпринимателей сроки подключения к системе контроля кассового оборудования. Об этом сообщают в Министерстве по налогам и сборам. Это оборудование позволит налоговикам дистанционно контролировать выручки ИП, которые проходят через кассовое оборудование.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александр Чугуев, TUT.BY

Индивидуальным предпринимателям, которые работают в Минске и городах областного подчинения, к 1 сентября нужно было подключиться к системе контроля кассового оборудования. До 1 октября это требование нужно выполнить тем, кто трудится в городах районного подчинения, а до 1 ноября — по всей стране. За нарушение этих сроков ИП могут получить штраф до 2550 рублей (100 базовых величин).

Ранее дедлайн по подключению к системе контроля кассового оборудования уже переносили .

В МНС сообщают, что подготовили проект постановления Совмина и Нацбанка по переносу для ИП сроков подключения кассового оборудования к системе контроля кассового оборудования. Документ в ближайшее время будет внесен на рассмотрение правительства.

Ранее в МНС рассказывали , что могут перенести дедлайн по подключению кассового оборудования ИП к системе контроля кассового оборудования. Причина — перенос сроков появления в Беларуси программных касс — альтернативы привычным кассовым аппаратам.

Напомним, в Беларуси с 7 июля прошлого года юрлицам и предпринимателям при продаже товаров и оказании услуг разрешили использовать программные кассы — альтернативу привычным кассовым аппаратам. Воспользоваться новинкой, как сообщалось, можно как при оплате наличными деньгами, так и при расчете банковской карточкой.

Программная касса — это программа, при помощи которой ИП и юрлица, занимающиеся торговлей или оказанием услуг, могут принимать платежи. Кроме того, программные кассы передают все необходимые данные в систему контроля кассового оборудования.

Эта касса может быть установлена на электронном устройстве — компьютере, планшете или мобильном телефоне. Главное, чтобы устройство соответствовало техническим требованиям, которые определил оператор программной кассовой системы. К примеру, устройство должно иметь возможность подключения средств криптографической защиты информации, передавать данные в систему контроля кассового оборудования.