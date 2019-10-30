|
Штраф - до 2550 рублей. Власти подготовили послабления для предпринимателей по налоговому контролю
Источник материала: Tut.by
Власти намерены перенести для индивидуальных предпринимателей сроки подключения к системе контроля кассового оборудования. Об этом
Индивидуальным предпринимателям, которые работают в Минске и городах областного подчинения, к 1 сентября
Ранее дедлайн по подключению к системе контроля кассового оборудования уже
В МНС сообщают, что подготовили проект постановления Совмина и Нацбанка по переносу для ИП сроков подключения кассового оборудования к системе контроля кассового оборудования. Документ в ближайшее время будет внесен на рассмотрение правительства.
Ранее в МНС
Напомним, в Беларуси с 7 июля прошлого года юрлицам и предпринимателям при продаже товаров и оказании услуг разрешили
Программная касса — это программа, при помощи которой ИП и юрлица, занимающиеся торговлей или оказанием услуг, могут принимать платежи. Кроме того, программные кассы передают все необходимые данные в систему контроля кассового оборудования.
Эта касса может быть установлена на электронном устройстве — компьютере, планшете или мобильном телефоне. Главное, чтобы устройство соответствовало техническим требованиям, которые определил оператор программной кассовой системы. К примеру, устройство должно иметь возможность подключения средств криптографической защиты информации, передавать данные в систему контроля кассового оборудования.
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Власти намерены перенести для индивидуальных предпринимателей сроки подключения к системе контроля кассового оборудования. Об этом сообщают в МНС.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)