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Легендарный внедорожник председателей советских колхозов восстановили под Дзержинском

31.10.2019 20:04 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Хобби руководителя ОАО «Крутогорье-Петковичи» – из металлолома делать технику, которую даже на «Белагро» отмечают дипломами, рассказали в программе «Специальный репортаж». Гордость Юрия Климаша – восстановленный легендарный внедорожник председателей советских колхозов. Хоть сейчас на наряд выезжай.

Легендарный внедорожник председателей советских колхозов восстановили под Дзержинском

Юрий Климаш, директор ОАО «Крутогорье-Петковичи»:
Наше хозяйство было с колхозом-миллионером. А теперь уже задача и моя, и специалистов – вот как эту машину, сделать такой тюнинг, чтобы она блестела, и так же и хозяйство.

Легендарный внедорожник председателей советских колхозов восстановили под Дзержинском

Легендарный внедорожник председателей советских колхозов восстановили под Дзержинском

Люди в материале: Юрий Климаш
 
 
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Хобби руководителя ОАО «Крутогорье-Петковичи» – из металлолома делать технику, которую даже на «Белагро» отмечают дипломами, рассказали в...
 
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