Легендарный внедорожник председателей советских колхозов восстановили под Дзержинском

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Хобби руководителя ОАО «Крутогорье-Петковичи» – из металлолома делать технику, которую даже на «Белагро» отмечают дипломами, рассказали в программе «Специальный репортаж» . Гордость Юрия Климаша – восстановленный легендарный внедорожник председателей советских колхозов. Хоть сейчас на наряд выезжай.





Юрий Климаш, директор ОАО «Крутогорье-Петковичи»:

Наше хозяйство было с колхозом-миллионером. А теперь уже задача и моя, и специалистов – вот как эту машину, сделать такой тюнинг, чтобы она блестела, и так же и хозяйство.



