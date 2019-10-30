|
Легендарный внедорожник председателей советских колхозов восстановили под Дзержинском
Источник материала: СТВ
Хобби руководителя ОАО «Крутогорье-Петковичи» – из металлолома делать технику, которую даже на «Белагро» отмечают дипломами, рассказали в программе
Юрий Климаш, директор ОАО «Крутогорье-Петковичи»:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Хобби руководителя ОАО «Крутогорье-Петковичи» – из металлолома делать технику, которую даже на «Белагро» отмечают дипломами, рассказали в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)