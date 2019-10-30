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Алексей Богданов: «Растут поставки белорусского продовольствия в страны ЕС. Снижаем долю зависимости от одного рынка – РФ»
Источник материала: СТВ
Интервью эксперта – в программе
Читайте в материале:
– французские компании хотят выращивать виноград в Беларуси
– почему нужно сохранять крупнотоварное производство
Есть такое понятие – «продовольственная корзина». Так она выглядела в начале 90-ых. Пустые полки и разруха. Те, кому пришлось засевать бесхозную в годы оголтелой демократии ниву – сами когда-то жили впроголодь.
Сейчас уже не пике, а взлет экспортного АПК. Например, во время недавнего визита главы государства в Нур-Султан аграрии подписали контракты на миллион долларов. Легче назвать страны, куда не добралось белорусское продовольствие.
Алексей Богданов:
Как колоны в виде колосьев подпирают главный фасад министерства, так и СПК и ОАО держат на своих плечах агрогородки. Не сохранили бы прообразы колхозов – потеряли бы деревню, а значит и страну.
Алексей Богданов:
Беларусь – в пятёрке молочных держав мира. 60 процентов экспортных объёмов – мясомолочная продукция. В стране полтора миллиона голов дойного стада.
Пора уже корове и памятник ставить. Ведь даже за неприглядный вид бурёнок на вид ставят самые ценные кадры.
Алексей Богданов:
Любые облачные технологии не заменят природные капризы – это сельское хозяйство. Поэтому и здесь нашим аграриям приходиться приспосабливаться.
Сейчас уже не фермы, а комплексы. Не села, а агрогородки, не колхозы, а крупнотоварные производства.
Алексей Богданов:
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Алексей Богданов: «Растут поставки белорусского продовольствия в страны ЕС. Снижаем долю зависимости от одного рынка – РФ»
Интервью эксперта – в программе «Специальный репортаж». Читайте в материале: – французские компании хотят выращивать виноград в Беларуси – почему нужно...
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