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Алексей Богданов: «Растут поставки белорусского продовольствия в страны ЕС. Снижаем долю зависимости от одного рынка – РФ»

31.10.2019 20:04 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Интервью эксперта – в программе «Специальный репортаж»

Читайте в материале:

– французские компании хотят выращивать виноград в Беларуси

– почему нужно сохранять крупнотоварное производство

Есть такое понятие – «продовольственная корзина». Так она выглядела в начале 90-ых. Пустые полки и разруха. Те, кому пришлось засевать бесхозную в годы оголтелой демократии ниву – сами когда-то жили впроголодь. 

Алексей Богданов, начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:
Мы стояли в очередях за «ножками Буша». И приезжали в этот магазин, скупали по 2-3 контейнера, везли домой, размораживали, раскладывали по полочкам, чтобы было что покушать.

Сейчас уже не пике, а взлет экспортного АПК. Например, во время недавнего визита главы государства в Нур-Султан аграрии подписали контракты на миллион долларов. Легче назвать страны, куда не добралось белорусское продовольствие.

Алексей Богданов: «Растут поставки белорусского продовольствия в страны ЕС. Снижаем долю зависимости от одного рынка – РФ»

Алексей Богданов:
У нас рост экспорта продовольственных товаров составил 3,2%, а это 3,5 миллиарда долларов США. Мы плюсуем к уровню прошлого года. Что интересно, даже растут даже поставки экспорта белорусского продовольствия в страны Европейского Союза. Снижаем долю зависимости от одного рынка – Российской Федерации. Надо понимать, что, на самом деле, и смысла нет так быстро всё это сокращать, потому что наши товары в России любят, их уважают, за ними стоят в очереди.

Как колоны в виде колосьев подпирают главный фасад министерства, так и СПК и ОАО держат на своих плечах агрогородки. Не сохранили бы прообразы колхозов – потеряли бы деревню, а значит и страну.

Алексей Богданов:
6% ВВП, 16% всего экспорта, 8% населения, которое занято, трудоспособного в сельском хозяйстве. Это не только эти голые цифры. В первую очередь, это пятая часть населения, которая живёт на сельских территориях.

Беларусь – в пятёрке молочных держав мира. 60 процентов экспортных объёмов – мясомолочная продукция. В стране полтора миллиона голов дойного стада.

Алексей Богданов: «Растут поставки белорусского продовольствия в страны ЕС. Снижаем долю зависимости от одного рынка – РФ»

Пора уже корове и памятник ставить. Ведь даже за неприглядный вид бурёнок на вид ставят самые ценные кадры.  

Алексей Богданов:
Мы сохраняем то же самое животное, повышаем его продуктивность не за счёт новых глобальных инвестиций, которые необходимо было бы внести. Нет, мы просто работаем с тем стадом, которое у нас есть. 

Любые облачные технологии не заменят природные капризы – это сельское хозяйство. Поэтому и здесь нашим аграриям приходиться приспосабливаться. 

Алексей Богданов:
У нас уже и арбузы растут, и другие бахчевые культуры. Прекрасно вызревает виноград. И сегодня некоторые французские компании смотрят на Беларусь, как на перспективу, где можно выращивать виноград – хладостойкие сорта, из которых получаются великолепные белые вина.

Сейчас уже не фермы, а комплексы. Не села, а агрогородки, не колхозы, а крупнотоварные производства.

Алексей Богданов:
И только в таком крупнотоварном производстве мы сегодня способны конкурировать с другими мировыми игроками на внешних рынках. Иначе бы нас просто поглотили. Как это в других странах произошло.

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Интервью эксперта – в программе «Специальный репортаж».  Читайте в материале: – французские компании хотят выращивать виноград в Беларуси – почему нужно...
 
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