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«Любому аграрию надо будет заводить свою страничку». В Беларуси создают единую информационную систему точного земледелия
Источник материала: СТВ
Чтобы развивать технологии без пробуксовки, пионеры точного земледелия надеются на товарищей из Минсельхозпрода. В умах руководителей подведомственной машиноиспытательной станции план готов, рассказали в программе
Александр Ващула, директор Белорусской машиноиспытательной станции:
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«Любому аграрию надо будет заводить свою страничку». В Беларуси создают единую информационную систему точного земледелия
Чтобы развивать технологии без пробуксовки, пионеры точного земледелия надеются на товарищей из Минсельхозпрода. В умах руководителей подведомственной...
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