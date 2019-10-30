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«Алгоритм подсказывает вероятность болезни или вылета вредителей». Приложение «Агрономикс» разработали в ПВТ
Источник материала: СТВ
Теперь, чтобы выйти молодому агроному в поля, достаточно войти в Интернет. В Парке высоких технологий разработали новое приложение «Агрономикс». Уже по названию понятно – для кого этот кейс, рассказали в программе
Алексей Скороход, агроном:
Анализ микроклимата и подсказки – это лишь первый этап точного земледелия. В этом хозяйстве Логойского района – в инновационном предложении поставили запятую и уже купили технику для точного сева и внесения удобрений.
Дмитрий Логвинович, директор СК «Трайпл-Агро» ООО «Трайпл»:
Вообще, улучшить экономику АПК призвана цифровая экономика. Когда на счету каждый грамм топлива, каждое зернышко семян и гранула удобрений.
Дмитрий Логвинович:
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«Алгоритм подсказывает вероятность болезни или вылета вредителей». Приложение «Агрономикс» разработали в ПВТ
Теперь, чтобы выйти молодому агроному в поля, достаточно войти в Интернет. В Парке высоких технологий разработали новое приложение «Агрономикс». Уже по названию...
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