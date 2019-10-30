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Пассажиры самолётов показали еду на борту. Восемь шокирующих кадров

31.10.2019 19:41 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Еда — дело тонкое. Некоторым сложно угодить, другим же не важно, что кушать на ужин.  

Издание Daily Mail собрало подборку еды, которую прислали пассажиры авиакомпаний. Многие назвали увиденное кулинарным кошмаром.  

Авиакомпании утверждают, что идут на огромные усилия, иногда нанимают знаменитых шеф-поваров, чтобы приготовить то, что они называют едой хорошего качества в сложных условиях.  

Пища, которую подают в самолетах, из-за перепадов давления зачастую теряет свой внешний вид и выглядит неаппетитно. Другое дело, когда еда была изначально сделана некачественно. Вот неудачные примеры того, что получали на своих рейсах путешественники. 

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Пассажиры самолётов показали еду на борту. Восемь шокирующих кадров

Пассажиры самолётов показали еду на борту. Восемь шокирующих кадров

Пассажиры самолётов показали еду на борту. Восемь шокирующих кадров

Пассажиры самолётов показали еду на борту. Восемь шокирующих кадров

Пассажиры самолётов показали еду на борту. Восемь шокирующих кадров

Пассажиры самолётов показали еду на борту. Восемь шокирующих кадров

Пассажиры самолётов показали еду на борту. Восемь шокирующих кадров

Пассажиры самолётов показали еду на борту. Восемь шокирующих кадров

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Еда — дело тонкое. Некоторым сложно угодить, другим же не важно, что кушать на ужин.   Издание Daily Mail собрало подборку еды, которую прислали пассажиры авиакомпаний....
 
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