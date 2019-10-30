|
Пассажиры самолётов показали еду на борту. Восемь шокирующих кадров
Источник материала: СТВ
Еда — дело тонкое. Некоторым сложно угодить, другим же не важно, что кушать на ужин.
Издание Daily Mail
Авиакомпании утверждают, что идут на огромные усилия, иногда нанимают знаменитых шеф-поваров, чтобы приготовить то, что они называют едой хорошего качества в сложных условиях.
Пища, которую подают в самолетах, из-за перепадов давления зачастую теряет свой внешний вид и выглядит неаппетитно. Другое дело, когда еда была изначально сделана некачественно. Вот неудачные примеры того, что получали на своих рейсах путешественники.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Еда — дело тонкое. Некоторым сложно угодить, другим же не важно, что кушать на ужин. Издание Daily Mail собрало подборку еды, которую прислали пассажиры авиакомпаний....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)