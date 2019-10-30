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Где взять деньги на повышение зарплаты учителям?

31.10.2019 20:04 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Экономист Леонид Фридкин попытался решить задачку – где взять деньги на повышение зарплаты для учителей? Задача получилась поистине занимательная.

Отличная идея – поднять учителям зарплату с их средней 886 рублей до средней в стране — 1117. Кто-то уже прикинул, что для этого нужно каких-то $186 млн в год. Как говаривал наш обожаемый шеф, “слезы для страны” – евроигры дороже обошлись. Остается выяснить, где взять эти 186 млн.


Обычно зарплату для сферы образования берут в бюджете. И планируют для этого источники доходов. К примеру, по данным МНС резиденты ПВТ за 9 месяцев т.г. заплатили в бюджет 210 млн. рублей. А за год, наверно, выйдет 280-300 млн. или примерно $150 млн. Стало быть, ежели увеличить налоги ПВТ в 2,24 раза, как раз хватит на повышение зарплаты учителям. Надо полагать для такой благой цели авторы ИТ-реформы образования готовы раскошелиться и по офшорам не разбегутся.

Есть другой вариант: сократить силовые органы и всех сокращенных переобучить и трудоустроить в ИТ-компании. А на сэкономленные деньги поднять зарплату учителям.


Есть и другие варианты, например, поотменять налоговые льготы. Но это автоматически возвращает нас к варианту № 1.

Кстати, хорошая новость от Белстата. В сентябре средняя зарплата учителей выросла до 985,4 рубля, а средняя по стране – уменьшилась до 1108,5. Стало быть, разрыв сократился почти в 1,9 раза, а потому и налоги для ПВТ можно поднимать всего на 18%. Или силовикам портупеи сильно не затягивать. А еще можно ваще ничего не делать и подождать несколько месяцев. Вдруг за это время среднестрановая зарплата сама докатится до среднеучительской. А та к ней – на сколько повезет.


Такая арифметика: если из пункта А в пункт Б навстречу друг другу вышли два поезда, то через какое-то время выяснится, на кого переводить стрелки…
 
Теги: Новости
 
 
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Экономист Леонид Фридкин попытался решить задачку – где взять деньги на повышение зарплаты для учителей? Задача получилась поистине занимательная.
 
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