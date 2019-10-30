Фотофакт: Российский хоккеист вышел на матч в маске Путина





Из аккаунта Лемтюгова в Instagram





Свою фотографию в маске спортсмен разместил в своем аккаунте на Instagram. Он добавил к фото подпись: "Только положительные эмоции! Спасибо за теплый прием и вашу помощь в адаптации. Нет войне! Из России с любовью".





euroradio.fm Кстати, "Шеффилд" в этой встрече победил — 8:2. Причем 33-летний Лемтюгов оформил хет-трик, пишет



