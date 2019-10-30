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К гололедам минские дорожники запасли 64 тыс. тонн чистой соли и 109 тыс. тонн смеси
Источник материала: Партизан
Необходимое количество противогололедных материалов в Минске уже заготовлено, сообщил генеральный директор РУП "Минскавтодор-Центр" Василий Гледко на пресс-конференции в Минске.
"Все готово к зимнему содержанию улично-дорожной сети. Для борьбы с гололедом заготовлено 109 тысяч тонн песчано-соляной смеси и 64 тысячи тонн чистой соли", - рассказал Гледко.
Все прочие регламентные подготовительные работы, включая приведение к готовности спецтехники - и в столице и в целом по Беларуси - также завершены, сообщил заместитель начальника главного управления автомобильных дорог министерства транспорта и коммуникаций Николай Чернюк.
"Первые два дня похолодания показали - нормативные требования соблюдаются, серьезных ДТП за этот период допущено не было, хоть, конечно, обычный для начала сезона всплеск мелких дорожных происшествий отмечен", - подчеркнул Чернюк.
дороги
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Необходимое количество противогололедных материалов в Минске уже заготовлено, сообщил генеральный директор РУП "Минскавтодор-Центр" Василий Гледко на...
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