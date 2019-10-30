В Кировском районе завершается перепись населения. Активность граждан — высокая

Источник материала: Кировец

С 4 октября в Беларуси проходит перепись населения, завтра, 30 октября, она подходит к концу.

До 18 октября у жителей страны была возможность ответить на вопросы самостоятельно через интернет. Как отметила начальник отдела статистики Кировского района Главного статистического управления Могилевской области Виктория Пинчук, в Кировском районе таким способом переписалось около 13% жителей. Также в районе с 4 октября работают два стационарных участка — в Кировске и Жиличах, где переписаться можно с помощью специалиста. Можно также пройти перепись в районном отделе статистики.





Переписчик Алеся Никифорова

С 18 октября началась самая активная фаза кампании: к работающим на стационарных участках подключились переписчики, которые опрашивают респондентов по месту жительства и вносят данные с помощью планшетов.











С людьми работает внештатный переписной персонал. В его составе 31 сотрудник. По 2 сотрудника (заведующий и помощник заведующего) работают в стационарных участках. Посещают респондентов на дому 27 переписчиков, включая 5 резервных. В Кировске — 8 переписчиков, в сельской местности — 14.







Переписчик Марина Якимченко

Алеся Никифорова и Марина Якимченко (на снимках) — переписывают жителей райцентра. Каждая из них, как и остальные, посетили по около 600 адресов, включая частный сектор, а также организации и учреждения города. Как отметили сотрудницы внештатного переписного персонала, абсолютное большинство респондентов проявляют во время посещений гражданскую сознательность, охотно идут на контакт. Однако, бывали случаи отказов людей от переписи, но таких — единицы.





Виктория Пинчук сообщила также, что кампания по переписи 30 октября еще не заканчивается. С 1 по 6 ноября будет проходить контрольный обход граждан. Национальным статистическим комитетом отобраны адреса (на основании случайного выбора) для прохождения контрольного обхода с целью изучения качества информации, полученной в ходе переписи. При обходе респондентам будет задано порядка 15 вопросов.