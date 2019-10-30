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Депутат Палаты представителей о статье 328, снижении наказания и легализации лёгких наркотиков в Беларуси
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В сферу внимания Следственного комитета попадают различные правонарушения. Самое пристальное внимание здесь уделяют и противодействию наркомании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Только с 2019 этого года в суд направлено свыше 2500 подобных уголовных дел. Однако у истоков стратегии борьбы с распространением и потреблением наркотиков стоят законодатели.
31 октября в гостях студии Новости «24 часа» председатель постоянной комиссии Палаты представителей по законодательству Наталья Гуйвик.
Сергей Прохоров, СТВ:
Вы изучали эту сферу. Что конкретно помогло преломить ситуацию к лучшему?
Наталья Гуйвик, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Конечно, требовались резкие, жесткие меры для принятия, чтобы остановить это зло. И стабилизировал в первую очередь обстановку в этом направлении принятый главой государства декрет № 6, в котором были предусмотрены все комплексные меры противодействия этому злу. Все эти меры однозначно показали положительный результат, и об этом говорят сами цифры. С 2014 по 2018 год уменьшилось количество наркопреступлений в полтора раза, а по несовершеннолетним – в пять раз.
Снижение наказания нужно для того, чтобы у судов была возможность индивидуально подходить
Сергей Прохоров:
Наталья Гуйвик:
Тестировать школьников на употребление наркотиков нужно очень осторожно, чтобы в первую очередь не обидеть ребенка как личность
Сергей Прохоров:
Наталья Гуйвик:
Ну, а если уже разработаны методические указания, я думаю, что, наверное, педагоги знают, что делают. Но надо делать это очень осторожно, чтобы в первую очередь не обидеть ребенка как личность.
Считаю, что легализация легких наркотиков обидит нашу нацию, ее традиции
Сергей Прохоров:
Наталья Гуйвик:
Поэтому я категорически против легализации любых видов наркотиков, в том числе и слабых. Почему-то коноплю считают слабым видом наркотиков.
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Депутат Палаты представителей о статье 328, снижении наказания и легализации лёгких наркотиков в Беларуси
Новости Беларуси. В сферу внимания Следственного комитета попадают различные правонарушения. Самое пристальное внимание здесь уделяют и противодействию...
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