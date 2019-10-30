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В Витебском районе около магазина до смерти избили мужчину

31.10.2019 20:12 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Витебском районе обнаружили тело мужчины.  

По информации Следственного комитета, утром 29 октября женщина сообщила правоохранителям, что на улице в деревне Сосновка Витебского района обнаружено тело односельчанина.  

Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия. Было установлено, что смерть 56-летнего мужчины носит криминальный характер.  

Предварительно, вечером 28 октября мужчина отправился в магазин за покупками. Около него он встретился с 32-летним жителем Витебского района. Произошла ссора, в ходе которой он нанес сельчанину телесные повреждения. Мужчина попытался уйти от нападавшего, но его догнали и продолжили избивать.  

Был проведен осмотр места происшествия, изъяты вещественные доказательства. Назначен ряд экспертиз.  

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». 32-летний мужчина был задержан по подозрению в совершении преступления.  

Продолжается расследование. Устанавливаются обстоятельства случившегося.  

На минувшей неделе в Шумилинском районе в лесу убили местного жителя – здесь подробнее.  

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Теги: Витебск
 
 
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Новости Беларуси. В Витебском районе обнаружили тело мужчины.   По информации Следственного комитета, утром 29 октября женщина сообщила правоохранителям, что на...
 
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