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В Витебском районе около магазина до смерти избили мужчину
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Витебском районе обнаружили тело мужчины.
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Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия. Было установлено, что смерть 56-летнего мужчины носит криминальный характер.
Предварительно, вечером 28 октября мужчина отправился в магазин за покупками. Около него он встретился с 32-летним жителем Витебского района. Произошла ссора, в ходе которой он нанес сельчанину телесные повреждения. Мужчина попытался уйти от нападавшего, но его догнали и продолжили избивать.
Был проведен осмотр места происшествия, изъяты вещественные доказательства. Назначен ряд экспертиз.
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». 32-летний мужчина был задержан по подозрению в совершении преступления.
Продолжается расследование. Устанавливаются обстоятельства случившегося.
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Новости Беларуси. В Витебском районе обнаружили тело мужчины. По информации Следственного комитета, утром 29 октября женщина сообщила правоохранителям, что на...
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