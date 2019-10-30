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Парень из Слуцка успешно прошёл кастинг программы «X-фактор»
Источник материала: Партизан
Опубликован первый выпуск программы «X-фактор» с участием парня из Слуцка. На официальном YouTube-канале музыкального шоу «X-фактор» опубликовано первое видео выступления Ивана Филипенко.
Уроженец Копыльского района работал по распределению музыкальным руководителем в слуцком санатории «Солнышко», здесь парню и предложили попробовать себя на украинском телешоу.
Иван Чай, как называет себя музыкант и блогер, вышел на сцену уверенно, как профессиональный артист. Он поразил всех неординарным внешним видом, а затем и исполненной песней.
«Когда я вышел на сцену, произошёл диссонанс – вы сами всё увидите», — рассказывал Иван в интервью SlutskGorod.
Парень успешно прошёл кастинг и стал участником шоу.
В отборе юбилейного сезона шоу приняла участие ещё одна случчанка – Виктория Петрович. К сожалению, она не прошла на следующий этап конкурса.
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Опубликован первый выпуск программы «X-фактор» с участием парня из Слуцка. На официальном YouTube-канале музыкального шоу «X-фактор» опубликовано первое видео...
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