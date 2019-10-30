ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Национальная школа пилотов может быть создана в Беларуси

31.10.2019 20:10 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Об этом заявил сегодня на пресс-конференции директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Артем Сикорский, передает корреспондент БЕЛТА.


Артем Сикорский. Фото из архива

В этом году исполняется 45 лет Белорусской государственной академии авиации. К этому юбилею Министерство образования подтвердило открытие специальности по подготовке пилотов. "Мы готовим необходимые документы, обращение на имя главы государства, чтобы он поддержал подходы, разработанные Департаментом по авиации, академией по авиации, авиационными организациями, и мы открыли свою школу подготовки пилотов", - сказал Артем Сикорский.


Ранее, по его словам, в Беларуси коммерческих пилотов не готовили, они проходили подготовку в Российской Федерации, Украине, странах Балтии. "Сейчас мы хотим создать свою, национальную, школу, потому что в последнее время гражданская авиация находится в авангарде, активно развивается и дефицит летных кадров. Он существует в мире и уже становится актуальным для нас, поэтому подготовка пилотов для нас будет в приоритете", - подчеркнул директор департамента Минтранса.
 
 
Ссылка на источник 41
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об этом заявил сегодня на пресс-конференции директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Артем Сикорский, передает корреспондент...
 
Новости дня
Новости разные
 
Легендарный внедорожник председателей советских колхозов восстановили под Дзержинском
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
31.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика