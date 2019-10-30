Россия и Беларусь близки к взаимному признанию виз

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Россия и Беларусь близки к взаимному признанию выданных виз, произойти это может уже к концу года, заявили парламентарии Союзного государства. Когда соглашение подпишут, туристы из других стран смогут свободно перемещаться по России или Беларуси, имея визу лишь одного из государств, сообщает «МИР 24».

Сейчас в республике почти все готово для подписания договора. Кроме того, соглашение предполагает создание системы обмена информацией о пересечении границы. В планах обоих государств – замена бумажных миграционных карт на электронные.

«В дальнейшем это поможет нам экономически развиваться, и, самое главное, людям станет комфортно перемещаться. Это очень важно для граждан на бытовом уровне. Я сегодня в этом плане увидел большую перспективу и движение вперед», – сказал заместитель председателя комиссии Парламентского собрания по безопасности, обороне и борьбе с преступностью Франц Клинцевич.