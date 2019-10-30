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«Ощущение, что сам отрываешься от земли». Митта 45 лет мечтал снять фильм о Шагале

31.10.2019 21:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Режиссер Александр Митта в одной из серий проекта «Я шагаю по стране» рассказал, как снимал свой фильм «Шагал – Малевич».

«Ощущение, что сам отрываешься от земли». Митта 45 лет мечтал снять фильм о Шагале

3 октября 2012 год – в Витебске полыхает пожар. Правда, разбушевалась огненная стихия по команде режиссера. Александр Митта в свое время снял первый советский фильм-катастрофу «Экипаж». Но на этот раз в центре сюжета – биография. Точно так же Витебск был охвачен огнем в ночь, когда родился Шагал.

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«Ощущение, что сам отрываешься от земли». Митта 45 лет мечтал снять фильм о Шагале

Александр Митта, режиссер, народный артист Российской Федерации:
Именно благодаря Марку Шагалу и Казимиру Малевичу, Витебск известен во всем мире. Где бы вы ни сказали «Витебск», сразу говорят: «А! Шагал, Малевич». Потому что такие крупные художники.

«Ощущение, что сам отрываешься от земли». Митта 45 лет мечтал снять фильм о Шагале

45 лет Митта мечтал снять фильм о Шагале. На киношедевр вдохновил витебский период жизни художника, когда в открытой им школе преподавал сам Малевич.

«Ощущение, что сам отрываешься от земли». Митта 45 лет мечтал снять фильм о Шагале

Александр Митта:
Такого, чтобы два великих художника оказались в великое революционное время в одном небольшом городе, это редкая возможность. Причем меня порадовало и поразило, что Витебск относится к этому с большим пониманием.

«Ощущение, что сам отрываешься от земли». Митта 45 лет мечтал снять фильм о Шагале

Чувство глубокой благодарности к Витебску, который вложил душу в эту картину. В массовых сценах видно это. Помогали решать сложные производственные проблемы, потому что кино – эта большая постановочная задача: надо построить декорации, собрать людей, надо их одеть, придумать уже несуществующий мир.
Просто довелось соприкоснуться с великими художниками.

Когда так работаешь, поднимая высоко голову к людям, о которых ты что-то делаешь, то ощущение, что и сам немножко отрываешься  от земли.

«Ощущение, что сам отрываешься от земли». Митта 45 лет мечтал снять фильм о Шагале

Подробности – в видеоматериале

Люди в материале: Александр Митта, Марк Шагал
 
Теги: Витебск
 
 
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Режиссер Александр Митта в одной из серий проекта «Я шагаю по стране» рассказал, как снимал свой фильм «Шагал – Малевич». 3 октября 2012 год – в Витебске полыхает...
 
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