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«Ощущение, что сам отрываешься от земли». Митта 45 лет мечтал снять фильм о Шагале
Источник материала: СТВ
Режиссер Александр Митта в одной из серий проекта
3 октября 2012 год – в Витебске полыхает пожар. Правда, разбушевалась огненная стихия по команде режиссера. Александр Митта в свое время снял первый советский фильм-катастрофу «Экипаж». Но на этот раз в центре сюжета – биография. Точно так же Витебск был охвачен огнем в ночь, когда родился Шагал.
Александр Митта, режиссер, народный артист Российской Федерации:
45 лет Митта мечтал снять фильм о Шагале. На киношедевр вдохновил витебский период жизни художника, когда в открытой им школе преподавал сам Малевич.
Александр Митта:
Чувство глубокой благодарности к Витебску, который вложил душу в эту картину. В массовых сценах видно это. Помогали решать сложные производственные проблемы, потому что кино – эта большая постановочная задача: надо построить декорации, собрать людей, надо их одеть, придумать уже несуществующий мир.
Подробности – в
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Режиссер Александр Митта в одной из серий проекта «Я шагаю по стране» рассказал, как снимал свой фильм «Шагал – Малевич». 3 октября 2012 год – в Витебске полыхает...
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